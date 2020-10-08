В Хакасии с новой силой разгорелся скандал вокруг «золотых» детсадов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разбирается в порядке реализации нацпроекта «Демография» в Хакасии. Республике выделили из бюджета 96 млн рублей на покупку трех помещений и их переоборудование под детские сады, однако местные власти стали строить учреждения с нуля, установил регулятор.

Объекты должны были сдать еще в феврале, но к настоящему времени готов только один детский сад, в котором отсутствует полноценный пищеблок.

«Площадь помещения на одного ребенка не соответствует нормам, территория не оборудована, не обустроена. Множественные замечания к материалам и оснащению», — цитирует 8 октября РЕН ТВ замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Павла Ремесюка.

Предположительно, для строительства детских садов даже не стали разрабатывать проекты. ФАС запросила документы у хакасского минобразования, но ответа не получила.

По сметам хакасских строителей, 1 кв. м в недостроенных детских садах обошелся в сумму от 67 тыс. до 76 тыс. рублей при норме 24 тыс. рублей. Для сравнения, в соседнем Красноярском крае дошкольные учреждения возводят по цене до 39 тыс. рублей за 1 кв. м, а в Новосибирской области — до 32 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства Хакасии уверены, что проверяющие опираются не на те нормы. Там заверяют, что все объекты почти готовы, строители устраняют замечания Роспотребнадзора.

«Цифра в 24 тыс. рублей некорректна. В среднем, по данным нашего республиканского минстроя, эта сумма составляет 37–47 тыс. рублей за 1 кв. м», — заявили чиновники.

Однако сотрудники детсадов говорят, что ничего не сделано. Если дошкольные учреждения не сдадут до сибирских холодов, детей придется отдавать в старые садики. Например, в селе Табат детский сад врос в землю почти по окна. Когда откроются новые учреждения, жителям не говорят.

Финансирование на детские сады запрашивал губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Он обращался в Министерство просвещения РФ, в итоге средства в регион были направлены. По мнению экспертов, произошедшее говорит о кризисе управления в республике.

«О подготовке к работе по нацпроектам, подготовке земельных участков, проектно-сметной документации. Весь комплекс работ, который необходимо проделывать, контроль за исполнением, отслеживанием, эта вся работа очень сильно хромает в регионе», — заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев.

Из-за сорванного нацпроета «Демография» в будущем уровень федеральной поддержки может быть снижен, опасаются в Хакасии. Так, политолог Александр Бортников отметил, что не стоит давать деньги тем, кто не может их использовать нормально.

«Я думаю, Хакасии эти провалы могут вполне аукнуться тем, что получим меньше», — поделился он.

Ранее на этой неделе глава Совета безопасности Николай Патрушев назвал сибирские регионы, лидирующие по количеству преступлений в сфере национальных проектов, во главе списка — Хакасия.