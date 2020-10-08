Финская журналистка пожаловалась на большие нагрузки школьников в России

Журналистка Анна-Лена Лаурен пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников. Об этом она написала в публикации для финского шведоязычного издания Hufvudstadsbladet.

Как полагает журналистка, у русских детей очень много домашних заданий. «Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий», — приводит выдержку из публикации «РИА Новости».

Осенью школьникам часто задают задание сделать фигурки из природных материалов. Эти изделия создают бабушки и дешево продают их уставшим родителям, пишет журналистка.

В итоге родители постоянно контролируют детей, так как российские школы обваливают на семьи «огромную ношу». По словам журналистки шведского происхождения, если в Швеции учеба — добровольный процесс, то в России стремятся добиться над детьми полного контроля и не допускать малейшего риска, что ребенок ошибется.

В итоге дети боятся ошибаться, полагает Лаурен, хотя это остается «основой обучения».

Ранее журналистка рассказала, что после переезда в Санкт-Петербург на нее «из сливных труб» стали нападать комары.