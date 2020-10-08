Аналитики оценили возможную прибыль от покупки акций «Совкомфлота»

Акции «Совкомфлота», несмотря на пессимистичное начало торгов и падение почти на 13%, привлекательны для покупки в долгосрочной перспективе, отмечают опрошенные «Известиями» аналитики.

Также они хороши в качестве «защитных» от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. В целом инвестор может рассчитывать на потенциальную доходность выше 15%.

7 октября на Московской бирже начались торги акциями ПАО «Совкомфлот». Продажа компании готовилась несколько лет, в ближайшем будущем новых IPO госкомпаний не предвидится, считают эксперты.