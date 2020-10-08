В Мексике умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

Лауреат Нобелевской премии за работу о влиянии фреонов на озоновый слой, химик и исследователь Марио Хосе Молина скончался в возрасте 77 лет в Мехико. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил в своем Twitter Национальный автономный университет Мексики (UNAM), выпускником которого был исследователь.

«UNAM с прискорбием информирует об уходе из жизни доктора наук Марио Молины <...>, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года», — говорится в сообщении.

По данным газеты El Universal, причиной смерти ученого стал инфаркт.

Молина являлся одним из самых известных исследователей озоновых дыр. В 1974 году ученый вместе с Шервудом Роулендом опубликовал статью, в которой предсказал истончение озонового слоя в результате выбросов некоторых промышленных газов, хлорфторуглеродов. В результате производство этих веществ было запрещено Венской конвенцией от 1985 года и Монреальским протоколом от 1987 года. Нобелевской премии по химии он был удостоен в 1995 году совместно с Шервудом и нидерландским химиком Паулем Крутценом.

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