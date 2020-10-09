Тапки грязи не боятся: как почтальон развозит пенсии на монстр-траке

В Пихтовом — поселке, расположенном в 300 км от Омска посреди лесов и болот, — осталось всего шесть жителей. Единственная связь с внешним миром — местный почтальон. Галина Ермолова на своем монстр-траке проедет по любому бездорожью и привезет соседям не только продукты, но и последние новости из окрестных деревень. О работе почтальона в сибирской глуши — в фотогалерее «Известий»