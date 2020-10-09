Тапки грязи не боятся: как почтальон развозит пенсии на монстр-траке

В Пихтовом — поселке, расположенном в 300 км от Омска посреди лесов и болот, — осталось всего шесть жителей. Единственная связь с внешним миром — местный почтальон. Галина Ермолова на своем монстр-траке проедет по любому бездорожью и привезет соседям не только продукты, но и последние новости из окрестных деревень. О работе почтальона в сибирской глуши — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Мальгавко
В 1980-х в Пихтовом насчитывалось несколько сотен жителей. С наступлением 1990-х поселок начал пустеть, а после того как закрылась местная школа, вся молодежь разъехалась
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Фото: Алексей Мальгавко
Галина — бывшая учительница — переквалифицировалась в библиотекари, потом в продавщицы
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Фото: Алексей Мальгавко
Поселок продолжал пустеть, и необходимость в таких профессиях постепенно отпадала
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Фото: Алексей Мальгавко
В конце концов Галине пришлось устроиться на почту
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Фото: Алексей Мальгавко
Сейчас она и ее муж-лесник — единственные жители поселка, у которых есть работа
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Фото: Алексей Мальгавко
Почтовое отделение, где работает Галина, находится в 16 км от Пихтового
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Фото: Алексей Мальгавко
Раньше они с мужем ездили туда на тракторе, дорога занимала три часа
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Фото: Алексей Мальгавко
С недавнего времени жизнь и условия работы почтальона изменились
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Фото: Алексей Мальгавко
Сын подарил Галине монстр-трак, который он смастерил вместе с другом из подручных материалов
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Фото: Алексей Мальгавко
Теперь путь до работы занимает всего час
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Фото: Алексей Мальгавко
Управляет машиной муж Галины
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Фото: Алексей Мальгавко
Раз в неделю они отправляются на почту, чтобы забрать письма и пенсии, купить в магазине продукты и другие необходимые товары для жителей поселка
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Фото: Алексей Мальгавко
Обладатели монстр-трака — единственная нить, которая связывает жителей затерянного в тайге поселка с внешним миром
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Фото: Алексей Мальгавко
Помимо товаров первой необходимости, Галина может побаловать односельчан гораздо более ценными презентами
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Фото: Алексей Мальгавко
Объезжая окрестные населенные пункты, почтальон узнает последние новости
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Фото: Алексей Мальгавко
И хотя у всех односельчан есть телевизоры с сотней каналов, информация о том, что происходит у родственников, знакомых и соседей, гораздо интереснее и важнее
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Фото: Алексей Мальгавко
«Если бы не Галя, откуда бы мы знали, что происходит в наших краях», — говорят они
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