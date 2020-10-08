Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после урагана в Мексике

«Потерявшаяся» российская и советская актриса Наталья Андрейченко нашлась в Мексике. Ей пришлось спасаться бегством от урагана «Дельта» и покинуть свою виллу. Ранее артистка сообщала, что сила урагана по шкале Саффира-Симпсон оценивалась как четвертая степень опасности из пяти. Об этом в среду, 7 октября, сообщает 5-tv.ru.

Директор Андрейченко Ян Трунцев, в разговоре с каналом, заявил, что сейчас актрисе ничего не угрожает.

«Наталья вышла на связь, все хорошо. Она в безопасности. У нее нет интернета», — отметил он.

Чуть позже сама актриса на своей странице в Instagram поблагодарила своих подписчиков за «поддержку и любовь».

«Сейчас я нахожусь в безопасности, связи со внешним миром нет никакой — ни электричества, ни света, телевидение и радио абсолютно не работают. Благо, у меня оказался с собой телефон с американской сим-кой, и я могу кому-то звонить. Местное же население осталось наглухо без связи — мексиканские телефонные вышки не работают», — рассказала актриса.

Ураган, ослабевший с четвертой до второй категории по шкале Саффира-Симпсона, в настоящее время находится над восточной частью полуострова Юкатан. Скорость ветра в его пределах составляет 45,8 м/с с порывами до 57 м/с. «Дельта» движется на северо-запад со скоростью 27,7 км/ч.