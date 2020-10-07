Прямой эфир

Дело о взрыве газа в жилом в Тюмени передано в суд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области следователи завершили уголовное дело в отношении 39-летнего предпринимателя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В период с 5 по 7 декабря 2019 года он, не уведомив управу Восточного округа и не согласовав работы с собственником сетей и эксплуатационной организацией, начал земляные работы с использованием буровой установки. В результате между домами возле дома 10 «а» по улице Павла Шарова был поврежден участок газопровода среднего давления, откуда произошла утечка природного газа, передает megatyumen.ru.

Вечером 7 декабря произошла серия последовательных хлопков газовоздушной смеси природного газа. Погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, несколько жильцов дома получили травмы. Потерпевшим был частично возмещен материальный ущерб. Директор компании признал вину полном объеме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020