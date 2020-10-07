Дело о взрыве газа в жилом в Тюмени передано в суд

В Тюменской области следователи завершили уголовное дело в отношении 39-летнего предпринимателя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В период с 5 по 7 декабря 2019 года он, не уведомив управу Восточного округа и не согласовав работы с собственником сетей и эксплуатационной организацией, начал земляные работы с использованием буровой установки. В результате между домами возле дома 10 «а» по улице Павла Шарова был поврежден участок газопровода среднего давления, откуда произошла утечка природного газа, передает megatyumen.ru.

Вечером 7 декабря произошла серия последовательных хлопков газовоздушной смеси природного газа. Погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, несколько жильцов дома получили травмы. Потерпевшим был частично возмещен материальный ущерб. Директор компании признал вину полном объеме.