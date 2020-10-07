Минометную мину времен войны обезвредили в Брянской области
В Жуковском районе Брянской области спасатели обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Боеприпас обнаружили днём 7 октября возле деревни Трубачи. По указанному адресу незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».
Прибывшие на место происшествия сапёры изъяли мину, вывезли найденный боеприпас за пределы населённого пункта и уничтожили.