Минометную мину времен войны обезвредили в Брянской области

В Жуковском районе Брянской области спасатели обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Боеприпас обнаружили днём 7 октября возле деревни Трубачи. По указанному адресу незамедлительно выехали специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости».

Прибывшие на место происшествия сапёры изъяли мину, вывезли найденный боеприпас за пределы населённого пункта и уничтожили.