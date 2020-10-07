Незаконные гаражи и киоски снесут в Петрозаводске

В Петрозаводске (Республика Карелия) намерены снести самовольно установленные гаражи и киоски. Соответствующие требования выдвинула городская администрация.

Как сообщает пресс-служба мэрии, владельцев попросили самостоятельно убрать киоск на Первомайском проспекте и гараж на Лососинском шоссе. Работы должны быть выполнены до 21 октября, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска раскритиковала качество ремонта дорог в городе. Им занималось ООО «Кондопожское ДРСУ». Эксперты не приняли ни одной отремонтированной дороги у подрядчика.

Ранее компании высказывались претензии, однако требования так и не были выполнены.