Экосистемный подход: онлайн-платформа за 3,2 млрд повысит производительность труда

Нацпроект «Производительность труда» ждет серьезная реформа. Согласно обновленному паспорту (есть у «Известий»), из него планируется исключить мероприятия по поддержке занятости. Вместо этого нацпроект планируют масштабировать на более широкий спектр предприятий — в его рамках будет создана цифровая экосистема для повышения эффективности производства. Ее стоимость составит 3,2 млрд рублей, и она должна стать универсальным решением для увеличения производительности — в том числе через оцифровку процессов на предприятиях и выявление их слабых мест. Еще одним новшеством станет организация переподготовки сотрудников рабочих профессий совместно со специалистами движения WorldSkills.

Минус занятость, плюс экосистема

Сейчас в состав общенационального проекта включены три федеральных направления. Два из них — «Системные меры» и «Адресная поддержка» — ориентированы непосредственно на повышение производительности труда. Третий — «Поддержка занятости» — был создан для помощи в трудоустройстве работников, которые высвободятся в результате роста продуктивности предприятий-участников. Это направление перейдет в нацпроект «Демография», следует из обновленного паспорта.

По словам знакомого с ситуацией источника «Известий» в финансово-экономическом блоке, причин принятия такого решения сразу две. Во-первых, доля работников, которые могут попасть под сокращения из-за роста производительности, ничтожно мала. Во-вторых, совершенствование рынка труда — задача профильного министерства, и в данном случае размывать компетенции нецелесообразно.

Вместо федерального проекта в составе общенационального появится другое направление, на которое, по словам источника, в правительстве делают особую ставку. Планируется создать специальную экосистему для повышения эффективности производства.

Через комплекс онлайн-платформ предполагается масштабировать экспертизу Федерального центра компетенций (ФЦК) на максимально широкий спектр предприятий. Фактически ФЦК — государственная консалтинговая компания, чьи специалисты непосредственно на производстве помогают предприятиям — участникам нацпроекта повышать эффективность.

Экосистема объединит, с одной стороны, поставщиков софта, сервисы по дистанционной диагностике производственных процессов, образовательные программы для персонала и топ-менеджмента и т.д., пояснил собеседник «Известий». С другой — компании, планирующие повысить свою производительность. Для участников нацпроекта будет разработано специальное «коробочное решение» для оцифровки различных стадий их производства. После его установки они смогут с помощью ресурсов экосистемы проанализировать свои процессы и выявить их слабые места.

Ранее о планах переработать нацпроект с учетом применения цифровых технологий сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

— Повышение производительности труда именно в том, чтобы сделать его центром распространения этих механизмов (цифровизации. — «Известия»), именно здесь основные возможности повышения производительности труда, говорил замглавы правительства на встрече с президентом.

На создание экосистемы в 2021–2024 годах планируется потратить 3,2 млрд рублей. Первые сервисы будут доступны уже в следующем году, на этих ресурсах будут представлены исключительно российские разработчики, уточнил источник «Известий». Общая стоимость нацпроекта в этот период составит 23 млрд рублей. Изначально при утверждении паспорта бюджет «Производительности труда» в 2021–2024 годах планировался на уровне почти 30 млрд.

Один день — не одно дело

Работа в ручном режиме с каждым отдельным предприятием плохо вписывается в современные цифровые реалии — это просто непродуктивно, отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC Михаил Магрилов. Уход от принципа, когда сервис оказывается сначала одной компании, потом другой, третьей и так далее — в сторону максимально широкого охвата через экосистемы, разного рода платформенные решения, — актуален не только для нацпроекта по производительности, а для всей государственной и частной системы коммуникаций, добавил он.

Зачастую базовые сложности на предприятиях, которые сдерживают рост их продуктивности, можно выявить дистанционно: через аналитику общих данных, опросники, стандартные контакты по телефону. Чем больше информации о разных компаниях и поставщиках решений будет в экосистеме — тем проще и эффективнее можно будет обнаружить проблему и ее устранить, уверен Михаил Магрилов. Конечно, есть предел универсализма, и чем выше уровень абстракции, тем тяжелее понять, что конкретно на предприятии работает не так, добавил эксперт. На этой стадии есть смысл подключать уже непосредственно специалистов.

Распространение коронавируса подстегнуло цифровую трансформацию компаний — сейчас это становится ключевым фактором повышения производительности, отметил партнер Strategy Partners Алексей Праздничных. Можно только приветствовать, если современные реалии будут учтены в нацпроектах. Компании, конечно, надо стимулировать внедрять цифровые решения, но вопрос, насколько они сами заинтересованы в том, чтобы опираться в этом на господдержку, остается открытым.

Помимо создания экосистемы, в нацпроект планируется внести еще и ряд существенных изменений. Основные из них:

Отмена порога по выручке на доступ к программам нацпроекта. Ранее к нему могли присоединиться только компании с оборотом не более 30 млрд рублей в год — теперь это ограничение снято.

Возрождение движения рационализаторства среди сотрудников компаний — участников нацпроекта — стимулирование персонала представлять собственные предложения по улучшению работы.

Обучение сотрудников рабочих профессий по стандартам WorldSkills с привлечением специалистов организации на предприятия.

Новый формат нацпроекта предполагает, по сути, создание нового рынка консалтинговых услуг, отметил Михаил Магрилов из PwC. Сейчас примерно один процент предприятий пользуется такими сервисами. Многие руководители построили бизнес практически с нуля и вывели обороты компании со 100 млн до нескольких миллиардов, и «гарвардов» при этом не кончали. Им крайне сложно доказать, что консультанты могут помочь им еще увеличить выручку и сократить издержки. Если воспользоваться услугой по росту производительности можно будет бесплатно и через онлайн-каналы — то это отношение может поменяться.