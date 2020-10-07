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В парке «Сокольники» пройдет фотовыставка с участием известных спортивных тренеров

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Накануне Международного дня тренера, который отмечается 30 октября, в парке «Сокольники» откроется выставка, посвященная великим российским спортивным наставникам. Фотографиями из личных архивов для экспозиции поделились Станислав Черчесов, Юрий Семин, Владимир Крикунов, Гаджи Гаджиев, Эдуард Кравцов, Валерий Непомнящий и Алексей Вербов. Некоторые снимки будут впервые представлены широкой аудитории. Выставка пройдет с 15 по 30 октября при поддержке портала «РБ-Спорт».

«Репортажные фотографии ярче всего отражают гамму эмоций команды и тренера во время матча. Именно такие, сделанные без постановочной режиссуры снимки получаются самыми интересными, потому что наполнены искренними чувствами. Фотовыставка, которую мы отрываем специально ко Дню тренера, передает живые эмоции. Кроме того, это еще один повод поблагодарить великих наставников за их работу и за победы наших спортсменов», — рассказала PR-директор «РБ-Спорт» Светлана Ушакова.

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