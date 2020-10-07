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Новую транспортную модель разработают для разгрузки Синих мостов в Калуге

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В Калуге планируют реконструировать несколько улиц для разгрузки участка в районе Синих мостов. Для этого была создана новая транспортная модель, ее разработала компания из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба горуправы, решение проблемы загруженности участка подразумевает реконструкцию улиц Глаголева, Тарутинской, Зерновой, а также транспортного узла Глаголева–Путейская. Там должны появиться две полосы и светофор, пишет газета «Весть».

Кроме того, должны обновить светофор на пересечении Тарутинской и Мельничного переулка. На остановках общественного транспорта «Улица Зерновая» и «Синие мосты» предусмотрено расширение проезжей части под остановочные карманы.

Ожидается, что после реконструкции средняя скорость движения транспорта по участку в районе Синих мостов увеличится в два раза. Время задержки автомобилей при этом сократится втрое.

Подготовка проектной документации может занять год. Таким образом к реализации приступят не раньше осени 2021-го. Стоимость работ не сообщается.

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