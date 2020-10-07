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Участок трассы обновили на Алтае экспериментальным методом

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В Алтайском крае дорожники привели в порядок 1 км трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области. Ремонт выполнен по новой технологии, сообщает краевой минтранс.

По данным ведомства, на участке дороги высокий уровень грунтовых вод и основание просаживается. Сотрудники Юно-Западного ДСУ при ремонте использовали специальный метод укрепления грунта, пишет altapress.ru.

Технология позволяет добиться гидрофобного основания дороги, то есть оно теперь будет набирать воды в разы меньше. Таким образом, трассы будут более долговечными.

Начальник подрядной организации Игорь Левин между тем отметил, что «любая инновация требует проверки». Поэтому отремонтированный участок является экспериментальным.

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