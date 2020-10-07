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Около 300 можжевельников вывезли со стройплощадки больницы в Севастополе

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В Севастополе с территории стройплощадки больницы скорой помощи вывезли около 300 молодых можжевельников. Всего на участке строительства насчитывается 10,6 тыс. деревьев, из них 5,6 тыс. — краснокнижные, сообщает пресс-служба правительства города.

Как рассказал вице-губернатор Владимир Базаров, 3 тыс. деревьев не попадают под застройку, поэтому их трогать не будут. По вырубленным деревьям будет сделана компенсационная высадка в двойном размере. По поручению губернатора краснокнижные деревья пересадят. В эту категорию попадают можжевельник и сосна крымская, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Около 300 можжевельников уже выкопаны и вывезены в питомник ГАУ «Севастопольский лесхоз» в Балаклаве. Ожидается, что через три года они окрепнут, тогда их пересадят в районах Камышовского шоссе и Мекензиева лесничества.

Директор питомника Александр Плахий отмечает, что до весны 2021-го все привезенные деревья будут находиться на карантине. Это обеспечит им хорошую приживаемость при пересадке в грунты.

Ранее в октябре сообщалось, что в Севастополе намерены восстановить питомник, в котором будут выращивать краснокнижные виды деревьев.

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