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Министерство культуры создадут в Тверской области

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В Тверской области создадут региональное министерство культуры. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил на заседании областного правительства во вторник, 6 сентября.

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«Новое ведомство — это возможность провести ревизию отрасли, сформировать кадровый состав и решить главную задачу — выйти на принципиально новый уровень культурной жизни в регионе», — цитируют главу региона «Тверские ведомости».

По его словам, создание министерства означает полную перезагрузку сферы культуры. В регионе должна быть стратегия ее развития, которая соответствует историческим ценностям, отметил губернатор.

Одним из примеров развития культурно-образовательных пространств в Тверской области должен стать парк «Воксал». Там планируют создать туристическую площадку, где будут проводиться выставки и концерты.

На 2021 год запланированы реставрация Дома дворянского собрания и калязинской колокольни, ремонт в районных музеях. Также может появиться Музей живописи Валентина Сидорова. В Ржеве откроется музей льна, а в центре Твери — памятник поэту Андрею Дементьеву.

В ходе заседания губернатор также заявил о необходимости уже в этом году начать работу по созданию музея, посвященного Спасо-Преображенскому собору Твери, где будут собраны исторические материалы и найденные при раскопках артефакты.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае решили создать «министерство счастья». Глава края считает, что новое ведомство — первый шаг к реформам.

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