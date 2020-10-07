Должникам дадут возможность отказаться от общения с коллекторами

Заканчивается работа над законом о защите прав и интересов должников. Действия банков и микрофинансовых организаций в части взысканий приравняют к действиям коллекторов.

Заемщик сможет отказаться от личного общения с кредитором, подав соответствующее заявление. Банки обяжут вести аудиозапись при взаимодействии с клиентом, будь то телефонный или личный разговор. Хранить данные необходимо в течение двух лет. Также в процессе работы с просрочкой внедряется портал госуслуг. Законопроект могут внести в Госдуму уже к концу октября.