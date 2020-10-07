Премьер-министр Казахстана встретится с Мишустиным в Москве
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин планирует посетить Россию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана в среду, 7 октября.
Предполагается, что Мамин встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным, передает «Интерфакс».
Также глава правительства Казахстана собирается нанести визит на агропромышленную выставку «Золотая осень».
16 сентября Мишустин и Мамин общались по телефону. Они обсудили вопросы российско-казахского торгово-экономического сотрудничества и интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также затронули график предстоящих контактов по межправительственной линии.