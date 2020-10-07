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Продажу алкоголя запретят в заведениях общепита в многоквартирных домах Коми

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В Республике Коми введут запрет на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующие поправки в закон об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции депутаты Госсовета республики утвердят на октябрьском заседании сессии.

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Согласно законопроекту, торговля спиртным будет запрещена в организациях общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 30 кв. м. Ранее проект об ужесточении прошел общественное обсуждение, уточняет ИА «Комиинформ».

В пояснительной записке к документу говорится, что в таких барах, кафе и других заведения существует проблема в части нарушения общественного порядка. В Сыктывкаре с 2019 года было зарегистрировано 52 жалобы в отношении трех предприятий общепита, в Воркуте — 215 жалоб в отношении кафе.

Кроме того, зафиксирован рост незаконного оборота алкогольной продукции. По итоговым данным МВД Коми за 2019 год, количество правонарушений в этой сфере выросло на 89,5%— с 410 до 777.

По результатам мониторинга администрации муниципалитетов предложили установить требования к площади зала для посетителей. Закрыться могут 15% заведений, и это 11 объектов общественного питания из 75, реализующих алкогольную продукцию в жилых домах.

10 сентября заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, заявил, что продажу крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года следует запретить. По его словам, это необходимо потому, что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти.

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