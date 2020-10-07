Власти столицы призвали жителей соблюдать временные ограничения. В общественных местах и транспорте надо быть в масках и перчатках. Продавцы могут не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. За отказ надеть маску и перчатки грозит штраф 4 тыс. рублей. Частным школам и кружкам рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы. Организации должны перевести 30% сотрудников на удаленку. Если заболел член семьи, родные обязаны взять больничный и соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Помимо этого оставаться дома рекомендуют людям с хроническими заболеваниями. Введенные меры касаются и переболевших COVID-19, так как пока нет точных данных, насколько длительным может быть иммунитет.