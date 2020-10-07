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В Киргизии создан народный координационный совет

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В Киргизии создан народный координационный совет. Его участники не признают правительство, одобренное накануне на заседании жогорку кенеша. На площадь, где проходит митинг, прибыли несколько сотен бойцов подразделений МВД, в том числе и Специального назначения. Никаких мер в отношении митингующих сотрудники правоохранительных органов не предпринимают. Также стало известно, что группа из 20–30 человек ворвалась в офис золотодобывающей компании «Кумтор» в Бишкеке. На рабочих местах в этот момент никого не было. По словам представителя компании, из офиса ничего не пропало. Центробанк Киргизии объявил, что переводы из-за рубежа остановлены. Коммерческие банки не захотели последовать рекомендациям и приостановить работу.

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