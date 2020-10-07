Неотложная помощь Челябинска будет работать круглосуточно

Служба неотложной помощи Челябинска переходит на круглосуточный режим работы. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

«С 12 октября вся муниципальная неотложка переводится на особый режим работы. Именно они обслуживают неотложные вызовы с температурой, кашлем и головными болями», — уточнила пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова. Ранее служба неотложной помощи, которая организована при всех больницах областного центра, принимала звонки с 11.00 до 22.00, передает ИА «Ура.ру».

Как стало известно 18 сентября, глава Пластовского района Челябинской области Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии. Ему было 67 лет. Чиновник находился в областной клинической больнице № 3, врачи боролись за его жизнь две недели. Пневмония поразила большую часть легких.