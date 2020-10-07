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Сентябрь 2020 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

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Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS) назвала прошедший сентябрь самым теплым сентябрем на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится 7 октября в сообщении на сайте обсерватории.

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Этот месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, когда зафиксировали предыдущий рекорд тепла. «Температуры были значительно выше средних во многих регионах, за заметным исключением прохладных условий Ла-Нинья в восточной тропической части Тихого океана», — сообщили специалисты.

Уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений. Это более чем на 40% ниже среднего показателя за это время.

Как сообщалось накануне, в настоящее время отмечено значительное пoвышение тeмпературы Мирoвого oкеана. Причиной названо глобальное потепление.

В августе климатологи отметили, что таяние льдов Арктике протекает быстрее, чем прогнозировалось. Сильно повлияла на таяние льдов аномальная жара в 2015 году, однако потепление климата продолжается и сейчас.

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