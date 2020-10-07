Сентябрь 2020 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Европейская обсерватория спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS) назвала прошедший сентябрь самым теплым сентябрем на планете и в Европе за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится 7 октября в сообщении на сайте обсерватории.

Этот месяц оказался на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, когда зафиксировали предыдущий рекорд тепла. «Температуры были значительно выше средних во многих регионах, за заметным исключением прохладных условий Ла-Нинья в восточной тропической части Тихого океана», — сообщили специалисты.

Уровень арктического льда стал вторым в череде лет с минимальным показателем за время спутниковых измерений. Это более чем на 40% ниже среднего показателя за это время.

Как сообщалось накануне, в настоящее время отмечено значительное пoвышение тeмпературы Мирoвого oкеана. Причиной названо глобальное потепление.

В августе климатологи отметили, что таяние льдов Арктике протекает быстрее, чем прогнозировалось. Сильно повлияла на таяние льдов аномальная жара в 2015 году, однако потепление климата продолжается и сейчас.