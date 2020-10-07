В санатории Минобороны в Ялте произошёл пожар

В пожаре в санатории «Ялта» в Крыму ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций. Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Утром в санатории загорелась обшивка между восьмым этажом и крышей. Здание самостоятельно покинули около 300 человек. Пострадавших нет. Пожару уже присвоили второй уровень сложности. В тушении задействовано более 40 человек и 13 единиц техники. Предварительная причина — замыкание электропроводки.