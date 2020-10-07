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Эксперт назвал самые необычные посылки россиян

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Заместитель директора Первой экспедиционной компании (ПЭК) Вадим Филатов в интервью «РИА Новости» рассказал о самых необычных посылках россиян.

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По его словам, наиболее неожиданными посылками являются бивни мамонтов весом 800 кг и колокол для церкви «Бабушек из Бураново».

Так, бивни нужно было срочно доставить из Новосибирска в Данию. Объем груза составил 2,5 куб. м.

«Мы не только перевозили груз, но и оформляли ветеринарные сертификаты — российский и европейский. Бивням было около 9 тыс. лет, последние несколько дней из которых они провел в нашей фуре — авиаперевозки из-за пандемии мы даже не рассматривали», — рассказал Филатов.

Говоря о колоколе, замдиректора компании сообщил, что такая посылка доставлялась из Ижевска в село Бураново в 2016 году.

«Оказалось, что он для церкви, которую на собственные деньги строили участники «Евровидения» от России «Бурановские бабушки». Посмотреть на то, как в деревню приедет колокол, собралось всё село Бураново», — добавил Филатов.

В январе россияне назвали самые необычные подарки, полученные на Новый год. Среди них оказались сертификаты на учебный полет на истребителе, «красивые» автомобильные номера и самогонный аппарат.

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