Россиян предупредили о возможном росте цен в онлайн-магазинах

Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете. 30 сентября завершился период, когда электронная коммерция работала по такой схеме, и теперь торговля вернулась к обычному эквайрингу в 3–4%.

В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос, но в перспективе — когда ситуация в стране нормализуется, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.