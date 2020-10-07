В России заявили о разработке нового пистолета «Маркер»

Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что основные детали и узлы будущего пистолета должны быть унифицированы в его конструкции со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1, которые были разработаны институтами в рамках проекта «Аспид». В результате, новый пистолет станет продолжением созданной в ЦНИИТОЧМАШ модульной стрелковой системы.

При этом отличия коснутся и внешнего вида пистолета. Он может быть схожим с существующими моделями боевого стрелкового оружия, но должен иметь яркую отличительную окраску на стволе и затворе, которая позволит однозначно опознать образец как тренировочный. Проект на данный момент получил название «Маркер».

Начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин заявил, что пистолет будет надежным, удобным и простым в эксплуатации и техническом обслуживании. Дальность стрельбы — не менее 10 м, температурный режим работы составит от -5 градусов до 30 градусов тепла. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тыс. выстрелов, добавил Сидякин.

В мае государственная испытательная станция (ГИС) РФ завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета «Аспид». Отмечается, что в испытательной лаборатории провели испытания двух модификаций пистолета — РГ-120 и РГ120-1. В ходе испытания проверили маркировку образцов, провели контроль внешнего вида. Кроме того, пистолеты проверили на прочность, для этого из них стреляли испытательными патронами, которые создают повышенное давление.