Прямой эфир

В России заявили о разработке нового пистолета «Маркер»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщило «РИА Новости».

В бой за контракты: экспонаты «Армии-2020» поручено испытать в Сирии
«Известия» — об итогах завершившегося в Подмосковье военного форума

Отмечается, что основные детали и узлы будущего пистолета должны быть унифицированы в его конструкции со спортивными пистолетами РГ120 и РГ 120-1, которые были разработаны институтами в рамках проекта «Аспид». В результате, новый пистолет станет продолжением созданной в ЦНИИТОЧМАШ модульной стрелковой системы.

При этом отличия коснутся и внешнего вида пистолета. Он может быть схожим с существующими моделями боевого стрелкового оружия, но должен иметь яркую отличительную окраску на стволе и затворе, которая позволит однозначно опознать образец как тренировочный. Проект на данный момент получил название «Маркер».

Начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин заявил, что пистолет будет надежным, удобным и простым в эксплуатации и техническом обслуживании. Дальность стрельбы — не менее 10 м, температурный режим работы составит от -5 градусов до 30 градусов тепла. Назначенный ресурс работы — не менее 2 тыс. выстрелов, добавил Сидякин.

В мае государственная испытательная станция (ГИС) РФ завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета «Аспид». Отмечается, что в испытательной лаборатории провели испытания двух модификаций пистолета — РГ-120 и РГ120-1. В ходе испытания проверили маркировку образцов, провели контроль внешнего вида. Кроме того, пистолеты проверили на прочность, для этого из них стреляли испытательными патронами, которые создают повышенное давление.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020