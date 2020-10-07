Старейший сирийский отель в Алеппо переделали в музей

Старейший сирийский отель «Барон», который расположен в городе Алеппо и подвергся обстрелам во время войны, устоял и сейчас работает как музей. Об этом рассказала его директор Рубина Мазлумян.

По ее словам, во время войны боевики целенаправленно бомбили отель, его постоянно сотрясало от взрывов. Мазлумян считает, что здание хотели уничтожить, как и другие памятники истории и архитектуры.

Директор отметила, что в 2011 году планировалось празднование 100-летнего юбилея с момента постройки отеля ее предками — армянами, которые бежали в Сирию от притеснений османской империи. С приходом войны о туризме в стране пришлось забыть, а отель был переоборудован в убежище для местных жителей.

На сегодняшний день здание работает как музей. Частью его экспозиции стали вещи знаменитых постояльцев, среди которых президент Франции Шарль де Голль, советские космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, а также лидер Египта Гамаль Абдель Насер.

В дальнейшем руководство музея планирует вернуть в отель жизнь и постояльцев, однако для этого требуются дополнительные силы. До войны за порядком здесь следили 37 работников, сейчас здесь работают всего несколько хранителей.

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