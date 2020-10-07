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Прогулки в Подмосковных лесах ограничили до 12 октября

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Пребывание людей и въезд автомобилей ограничили в лесах Московской области до 12 октября из-за высокой пожарной опасности. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра.

В связи с угрозой возникновения пожаров жителе и гостей Подмосковья призвали отказаться от посещения лесов. Согласно прогнозам синоптиков, в регионе установился высокий, IV класс пожарной опасности. Патрулирование лесов усилили в «Мособллес».

Сотрудники «Центрлесхоза» создали систему КПП, дежурят каждый день с 8:00 до 21:00. По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, все средства пожаротушения, включая резервные, приведены в состояние готовности. Кроме того, на лесных дорогах установили шлагбаумы, пишет RT.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей, уточняет RNS.

5 октября сообщалось, что в лесах Московской области со 2 по 4 октября потушили шесть пожаров площадью 2,19 га. Два пожара были ликвидированы в Шатурском и Виноградовском лесничествах, еще по одному — в Ступинском и Ногинском.

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