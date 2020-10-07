Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%

О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной от 6 октября («Известия» ознакомились с ним). ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете, иначе цены вырастут.

С 15 апреля до 30 сентября ЦБ ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1%. Речь идет о бесконтактных операциях в Сети. До этого момента они составляли в среднем 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара, указывал Банк России. Но в условиях распространения коронавируса дистанционная торговля стала более важной для населения и предприятий.

Теперь же банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3-4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, сказано в письме ТПП. Возникает риск увеличения цен на продукцию, то есть этот вопрос не обойдет стороной население, отмечено в письме. Председатель Комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров сказал «Известиям», что возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%, отметил он.

Ограничение эквайринговых комиссий носило временный характер и было направлено на поддержку в том числе малого и среднего предпринимательства в период пандемии, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там напомнили: регулятор уже сообщал, что готов продолжить диалог по этому вопросу со всеми вовлеченными участниками рынка, когда ситуация нормализуется.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Фантомная комиссия: возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в интернете