Гитарист Эдди Ван Хален скончался в США в возрасте 65 лет

Легендарный гитарист и сооснователь группы «Ван Хален» Эдди Ван Хален скончался в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике после продолжительной борьбы с раком горла. Об этом сообщил портал TMZ.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что музыкант умер в окружении своей семьи: жены Дженни, сына Вольфганга и брата Алекса. За последние 72 часа состояние Ван Халена ухудшилось, врачи обнаружили, что рак горло переместился в мозг и другие органы.

Эдди Ван Хален боролся с раком более 10 лет, недавно он прошел курс химиотерапии. В течение пяти лет ездил на лечение в Германию.

Вместе со своим братом, который играл на барабанах, Эдди основал группу «Ван Хален». Ван Хален был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2007 году, и Эдди считается одним из величайших гитаристов всех времен. Он также входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone».