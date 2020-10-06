Прямой эфир

Гитарист Эдди Ван Хален скончался в США в возрасте 65 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легендарный гитарист и сооснователь группы «Ван Хален» Эдди Ван Хален скончался в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике после продолжительной борьбы с раком горла. Об этом сообщил портал TMZ.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что музыкант умер в окружении своей семьи: жены Дженни, сына Вольфганга и брата Алекса. За последние 72 часа состояние Ван Халена ухудшилось, врачи обнаружили, что рак горло переместился в мозг и другие органы.

Эдди Ван Хален боролся с раком более 10 лет, недавно он прошел курс химиотерапии. В течение пяти лет ездил на лечение в Германию.

Вместе со своим братом, который играл на барабанах, Эдди основал группу «Ван Хален». Ван Хален был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2007 году, и Эдди считается одним из величайших гитаристов всех времен. Он также входит в список «100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020