Урожай убрали с половины площади виноградников Крыма

Крымские аграрии собрали 36 тыс. тонн винограда с 50% общей площади виноградников в республике.

«В республике планируется убрать 14 664 га площади виноградников. Собрано 33 220 тонн технического винограда и почти 3 тыс. тонн столового», – цитирует Крыминформ министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

Более 25 тыс. тонн винограда реализовано и отправлено на переработку. «Ожидается, что урожай винограда 2020 года будет на уровне урожая прошлого года», – отметил он.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбирать качественный виноград. Так, надо обращать внимание на цвет и гибкость веток грозди, а также на плотность самих ягод. О качестве продукта можно судить по состоянию веток гроздей. Если они не зеленые и гибкие, то виноград залежался.