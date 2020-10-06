Порховскую крепость в Псковской области закрыли до ноября

В Порховской крепости (Псковская область) пройдут санитарные дни. Профилактические мероприятия начнутся 7 октября. Об этом сообщил Порховский краеведческий музей в официальном сообществе «ВКонтакте».

Вход на территорию будет закрыт. Желающим посетить Порховскую крепость придется отложить поездку до следующего месяца. Санитарные дни завершатся 1 ноября. Как отмечает Псковское агентство информации, музеи будут недоступны для посетителей.

Первое упоминание о Порховской крепости в Новгородской летописи относится к 1239 году, когда новгородский князь-наместник Александр Ярославич (будущий Невский), укреплял водный путь по Шелони из Новгорода во Псков строительством небольших деревянных «блокпостов», одним из которых был Порхов.