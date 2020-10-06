Почти 3 тыс. особей молоди палии выпустили в Ладожское озеро

Во Владимирской бухте Ладожского озера (Ленинградская область) строители нового моста через Волхов в Киришах выпустили почти 3 тыс. особей молоди палии.

Мероприятие предусмотрено госконтрактом. Предполагается, что после выпуска рыба уйдет на те участки Ладоги, где кормовая база позволит ей расти, передает телеканал «78». В конце недели в реку Волхов будут выпущены 4,2 тыс. штук молоди сига в качестве компенсации природе за стройку моста через Свирь в Подпорожье.

Ранее компенсационное зарыбление провели на реке Десна в Брянске. Специалисты выпустили в воду более 16 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводится после проведения возле водных объектов строительных и прочих работ. Сазанов доставили из рыбоводного хозяйства в Нижегородской области. По словам специалистов, данный вид хорошо адаптируется к жизни в новом месте.