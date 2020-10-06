Прямой эфир

Почти 3 тыс. особей молоди палии выпустили в Ладожское озеро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской бухте Ладожского озера (Ленинградская область) строители нового моста через Волхов в Киришах выпустили почти 3 тыс. особей молоди палии.

Мероприятие предусмотрено госконтрактом. Предполагается, что после выпуска рыба уйдет на те участки Ладоги, где кормовая база позволит ей расти, передает телеканал «78». В конце недели в реку Волхов будут выпущены 4,2 тыс. штук молоди сига в качестве компенсации природе за стройку моста через Свирь в Подпорожье.

Ранее компенсационное зарыбление провели на реке Десна в Брянске. Специалисты выпустили в воду более 16 тыс. мальков сазана. Зарыбление проводится после проведения возле водных объектов строительных и прочих работ. Сазанов доставили из рыбоводного хозяйства в Нижегородской области. По словам специалистов, данный вид хорошо адаптируется к жизни в новом месте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020