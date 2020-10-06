Су-27 поднимался в воздух на перехват британских самолетов у границ России

Российский истребитель Су-27 перехватил над водами Черного моря самолет-разведчик RC-135, два истребителя и самолет-заправщик Великобритании над Черным морем. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным центра, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе России четыре воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя Typhoon, самолет-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

24 сентября СУ-27 поднимался в воздух на перехват стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, направлявшегося к госграницам России. После удаления воздушного средства самолет вернулся на аэродром базирования.

9 сентября Минобороны показало кадры перехватa, осуществленного российским истребителем Су-27 над Балтийским морем: днем ранее российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем.