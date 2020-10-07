Уже 10 октября в Москве стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию. Самое главное на данный момент, чтобы его проведению ничего не помешало, чтобы никто из спортсменов не снялся. Ситуация меняется каждый день — одна болеет, другой переходит к новому тренеру, кому-то музыка не нравится. В условиях такого необычного сезона, думаю, стоит быть осторожнее с прогнозами.

На мой взгляд, от битвы Плющенко и Тутберидзе в соцсетях уже все устали. Им надо хотя бы раз выйти на соревнования, тогда и появится новая пища для размышлений. Второй этап Кубка как раз станет первым таким стартом, где встретятся ученицы двух школ: Медведева, Валиева и Трусова.

Возвращение Медведевой к Тутберидзе, несомненно, стало одним из главным событий осени. Меня приятно удивил поступок Тутберидзе, которая в сложной для Евгении ситуации поступила благородно. Протянула Жене руку в тот момент, когда фигуристка не могла улететь в Канаду. Причем это было нужнее Медведевой, у Тутберидзе всё и так достаточно хорошо.

Да и с Плющенко, мне кажется, она особо не воюет, а больше занимается своим делом. В чем-то она напоминает мне легендарного тренера Станислава Жука — с той лишь разницей, что не пьет. А в тренерском стиле Тутберидзе точно идет по его стопам. Работает на результат. Притом что у нее непростая семейная ситуация — дочь Диана Дэвис тренируется в США, у нее были проблемы со здоровьем.

Кстати, Марина Черкасова (партнерша Сергея Шахрая, с которой он завоевал олимпийское серебро 1980 года. — «Известия»), пожалуй, единственная, кто еще в прошлом году призывала Медведеву вернуться к Тутберидзе. Мы с ней ко многим вещам относимся одинаково, не сговариваясь. И в нынешней ситуации она оказалась пророком. Я согласен, что это было оптимальное решение для Жени.

Плющенко — выдающийся, талантливый спортсмен, но как тренер он пока неизвестен. В его школе большая текучка, а выдающихся учеников практически нет. Я бы сегодня назвал его школу не «Ангелы Плющенко», а «Клоны…». Он делает себе подобных, а хотелось бы увидеть на льду индивидуальности.

Ушедшая к нему от Тутберидзе Александра Трусова на прокатах выглядела на фоне остальных неплохо. Хотя, если честно, все девушки в этом году, по сравнению с предыдущим, смотрелись бледно. Короткая программа у нее стала получше. Но «Ромео и Джульетта», которую она катает в произвольной, — сложный образ. И пока это скорее погоня за прыжками, чем удавшаяся история. Но, может, всё это еще удастся изменить.

Самую хорошую перспективу я вижу у подопечных Тутберидзе. Причем скорее у Щербаковой, даже не у Валиевой. Анна сильно прогрессирует, у нее появляется зрелость в катании. Камила — безусловно, способный человек, но на нее сейчас столько ставок и надежд, что тревожно, выдержит ли она такой груз? К тому же у нее очень специфичное тело, она сверхгибкая, но это чревато проблемами в будущем. У Щербаковой организм покрепче, она очень уверенно показала себя в Сызрани. Валиева пока делает только первые шаги во взрослом катании, надо подождать, посмотреть, что из этого выйдет.

Наконец, что касается слухов об отмене соревнований. Фигурное катание и без того сильно пострадало от пандемии. Серия Гран-при превратилась в местные старты: в Москве будет просто очередной этап Кубка России, а в Оттаве — Кубок Канады. Может, стоит задуматься о том, чтобы проводить больше соревнований без зрителей? Если же мы все-таки решаемся на старты при заполненных трибунах — давайте носить маски! На прокатах их не носил почти никто. А тренеры и многие судьи — люди в возрасте, в группе риска. Почему мы пренебрегаем правилами, которые сами ввели? Посмотрите на немецкую Бундеслигу, как проводят онлайн-турниры в США. Понимаю — всем сложно, организаторам в том числе. Но иначе наше фигурное катание может повторить судьбу КХЛ, где переболели не просто несколько игроков, а несколько команд.

Автор — чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр 1980 года, заслуженный мастер спорта СССР, тренер

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора