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Парк «Теплый берег» открылся в Курчатове

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Парк «Теплый берег» площадью 10 га создали в Курчатове Курской области по просьбе местных жителей. Там обустроены велосипедные и пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Здесь же разместились пляж, зона кемпинга, экотропы. Об этом сообщает «Курская правда».

Для реализации проекта «Теплый берег» выделили средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. Почти столько же планируют вложить во вторую очередь парка.

«Сейчас готовим новый проект, поддержку оказывает Курская АЭС, — рассказал глава города Игорь Корпунков. — Концепция второй очереди парка выдержана в том же стиле, что и «Теплый берег-1». Больший упор сделаем на спорт. Организуем базу для триатлона, площади для активного отдыха — скалодром, канатный городок, скейт-площадки, памп-трек».

В Курске подрядная организация не успела в срок сдать проект по благоустройству Театральной площади в центре города. Строительную компанию «Квартал-Л» могут включить в реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Площадь реконструировали в рамках нацпроекта. Проект ремонта площади обошелся городскому бюджету в 26,4 млн рублей. На ней установили урны, фонари, перголы с качелями, скамейки и клумбы.

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