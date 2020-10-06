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Участниками Всероссийского фестиваля по программированию RuCode стали около 20 тыс. человек

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Почти 20 тыс. человек из 57 стран мира и 80 регионов России приняли участие во Всероссийском учебном онлайн-фестивале по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode. Об этом сообщил один из организаторов меропрития, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

По его словам, главная цель фестиваля — дать всем желающим возможность стать успешными и востребованными IT-специалистами. «Уверен, что такой учебный формат, объединяющий бесплатные курсы, насыщенные интенсивы и возможность посоревноваться с лучшими программистами со всей страны, будет востребован и в дальнейшем», — подчеркнул он.

Фестиваль, завершившийся 5 октября, проходил в двух направлениях: искусственный интеллект и алгоритмическое программирование. Финалом трека по искусственному интеллекту стал чемпионат, который прошел 3 октября в формате презентаций лучших решений участников по предложенным задачам от Сбербанка и МФТИ.

Чемпионат по алгоритмическому программированию состоялся 4 октября и имел два уровня сложности: начальный и продвинутый. На победу претендовали 819 команд. Кроме того, в рамках RuCode прошел отбор на Московскую командную олимпиаду школьников по программированию. Победителями в дивизионе С (продвинутый уровень) стала команда Сhillteam из Ивановской области. Победителями в дивизионе D (начальный уровень) стала команда Abyss of clowns из Ставрополя.

Первый учебный фестиваль RuCode прошел весной 2020 года и объединил 13 тыс. участников разных возрастов. Мероприятие инициировано МФТИ и организовано совместно 15 ведущими вузами и общественными организациями России и Газпромбанком при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнером фестиваля выступил Сбербанк.

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