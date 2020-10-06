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Реконструкция пяти дамб завершена в Калининградской области

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В Калининградской области завершена реконструкция пяти дамб. Все сооружения ранее были в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

По словам директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ильи Разбаша, с 2013 года специалисты обновили правобережные дамбы рек Луговой, Ржевки, Шлюзовой и Немонин, а также левобережную дамбу Немонина, передает «Калининград.Ru».

Общая стоимость реконструкции превышает 571 млн рублей. «Комплекс выполненных работ позволил обезопасить от негативного воздействия вод более 3 тыс. местных жителей», — подчеркнул Разбаш. В следующем году планируется закончить расчистку русел рек Инструч и Прохладная.

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