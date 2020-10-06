Строительство инфекционной больницы продолжается в Челябинске

В Челябинске продолжается строительство областной инфекционной больницы. На объекте удалось на 70% завершить монтаж наружных сетей, идет работа по устройству внутренних инженерных сетей в 10-м и 11-м корпусах.

«Работы с кровлей завершены на 95%, кроме корпусов № 9 и 11, где еще не приступали к монтажу металлоконструкций. В корпусе № 6А, где будут расположены операционные, почти завершили работы с потолками, скоро начнется монтаж перегородок. В отделении реанимации (корпус № 6) уже завершились работы с электрикой», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, в Златоусте появится крупная многопрофильная больница. Ее начнут строить в 2021 году. Начало проекта анонсировал в начале сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в город с «большой инспекцией». При этом он напомнил, что именно больница стала причиной большой вспышки коронавируса в области в начале пандемии. По этой причине было принято решение о строительстве нового медицинского учреждения. Специальное жилье возведут и для врачей.