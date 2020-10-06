Прямой эфир

Строительство инфекционной больницы продолжается в Челябинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске продолжается строительство областной инфекционной больницы. На объекте удалось на 70% завершить монтаж наружных сетей, идет работа по устройству внутренних инженерных сетей в 10-м и 11-м корпусах.

«Работы с кровлей завершены на 95%, кроме корпусов № 9 и 11, где еще не приступали к монтажу металлоконструкций. В корпусе № 6А, где будут расположены операционные, почти завершили работы с потолками, скоро начнется монтаж перегородок. В отделении реанимации (корпус № 6) уже завершились работы с электрикой», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, в Златоусте появится крупная многопрофильная больница. Ее начнут строить в 2021 году. Начало проекта анонсировал в начале сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в город с «большой инспекцией». При этом он напомнил, что именно больница стала причиной большой вспышки коронавируса в области в начале пандемии. По этой причине было принято решение о строительстве нового медицинского учреждения. Специальное жилье возведут и для врачей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020