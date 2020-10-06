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Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после встречи с главой государства.

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«Он знает эту проблему и дал поручение правительству подготовить предложения», — сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что в принятой поправке к Конституции об обязательной индексации пенсий нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров. Парламентарий напомнил, что фракция традиционно выступает за индексацию пенсий всех пенсионеров и уже вносила в Думу соответствующие законопроекты.

«Мне понравилась реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметил Миронов.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. В начале июля Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны. Согласно внесенным изменениям, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

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