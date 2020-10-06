Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Липецкой области

Три человека получили смертельные травмы в результате столкновения легковушки и грузовика в Липецкой области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на территории Задонского района. По данным ГИБДД, автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе «Дон». 39-летний водитель иномарки и двое его пассажиров получили смертельные травмы. Об этом сообщает LipetskMedia.

В правоохранительных органах уточнили, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

Всего за сутки в регионе произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы и пять — погибли.