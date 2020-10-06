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Ограничения на посещение лесов ввели в Подмосковье

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В Московской области из-за риска возникновения пожаров ввели ограничение на посещение лесов. На лесной территории региона установлен высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

Как сообщает комитет лесного хозяйства Подмосковья, ограничение будет действовать с 6 по 12 октября. В этот период также запрещено въезжать в леса на транспортных средствах. Нарушителям грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В лесничествах региона усилили патрулирование и ввели дежурства ответственных лиц. Кроме того, создана система контрольно-пропускных пунктов. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние готовности. Лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

Ранее сообщалось, что в лесах Московской области со 2 по 4 октября потушили шесть пожаров площадью 2,19 га. В ликвидации возгораний специалисты задействовали 26 единиц техники и 55 человек личного состава лесопожарных служб.

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