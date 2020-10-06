Источник «Графский» обустроят в Железноводске

В Железноводске Ставропольского края облагородят источник «Графский», находящийся на северном склоне горы Развалка.

«Работы пройдут в рамках масштабного проекта по воссозданию экологических велотроп. Здесь появится питьевая галерея из природных материалов, внешний вид будет гармонировать с природой», — заявил глава администрации города Евгений Моисеев.

«Кавминводский велотерренкур» свяжет единой велосетью Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов. Протяженность экологических троп составляет 75 км, сообщает NewsTracker.

Камень, который 128 лет назад упал с вершины горы Железной, получит архитектурную подсветку. Сейчас он находится на площадке, где в будущем появится тематический «Пушкинский терренкур». Сначала камень очистят при помощи пескоструйного оборудования. Затем эксперты займутся монтажом подсветки. Появится у камня и QR-код с информацией. В высоту камень достигает 1,5 м, а его вес превышает 27 т.