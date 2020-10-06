Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 6 октября.

Учредителем фонда является Минпросвещения. Ведомство будет формировать направления деятельности организации, оказывать поддержку в реализации ее целей и контролировать выполнение задач, возложенных на фонд.

В состав также войдут «Российский детский фонд» и Союз общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

В документе говорится, что Фонд защиты детей создан в целях сплочения «усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию».

Согласно указу, в уставе фонда необходимо предусмотреть, что высшим органом управления Фонда защиты детей является съезд, который созывается по решению этой организации.

Руководить советом фонда будет его председатель, избираемый на пять лет.

Правительству России поручено обеспечить передачу в собственность фонда комплекса зданий в Армянском переулке в Москве, а также предусмотреть выделение денег на деятельность организации.

Накануне на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете не 2021 год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами.

Сенатор напомнила, что Путин на встрече с Совфедом 23 сентября поручил проконтролировать «ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование». Она добавила, что особый акцент был сделан на мерах по поддержке детей.

В ходе той встречи российский лидер поручил правительству предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.

Также президент пообещал ежегодное увеличение материнского капитала, который с 1 января 2021 года вырастет почти на 23 тыс. рублей.