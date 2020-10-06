Дегтярёву представили планы по освоению недр Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву представили разработки по комплексному освоению недр региона. Планы и мнения по данному вопросу прредставили руководитель Института горного дела ДВО РАН Игорь Рассказов и врио директора Хабаровского федерального исследовательского центра ДВО РАН Александр Шулюпин.

По словам Рассказова, в связи с ростом мировых цен на золото растет интерес к бизнесу горных промыслов. Наука готова предложить экономически эффективные проекты в сфере добычи драгоценных металлов, а также разработки по добыче и переработке цветных металлов. Специалисты хотели бы представить их более широкому кругу недропользователей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Краю необходима стратегия по освоению недр и развитию инфраструктуры за счет недропользователей на благо жителей региона. В этом мы готовы взаимодействовать с Институтом горного дела», — заявил Дегтярёв.

Врио губернатора предложил провести встречу в расширенном формате для обмена мнениями и ответов на вопросы. Ученые идею поддержали.

По данным ИА «Хабаровский край сегодня», в начале сентября этого года планы по комплексному освоению георесурсов обсудили на большой научной конференции. Сегодня минерально-сырьевой комплекс приносит всего около 10% налогов и отчислений в бюджеты регионов Дальнего Востока. Опыт коллег из Канады, США, Австралии, стран Южной Америки и Северной Европы подтверждает, что горняки могут дать больше.