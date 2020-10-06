Женщина пострадала при пожаре в доме в Нерюнгри

В Нерюнгри (Якутия) в результате пожара в многоквартирном доме пострадала женщина, еще девять человек были эвакуированы. Рассматривается версия о поджоге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Пожар произошел в понедельник, 5 октября, в двухэтажном доме по адресу улица Пионерная, 7. К моменту прибытия спасателей открытым огнем горел третий подъезд, уточняет ИА SakhaNews.

В результате пострадала женщина 1962 года рождения. Еще девять человек были эвакуированы.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. Третий подъезд и четыре квартиры повреждены огнем полностью, второй подъезд и кровля — частично.

Вероятной причиной пожара специалисты называют поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Утром 6 октября пожар произошел в исправительной колонии в городе Семилуки Воронежской области, площадь возгорания достигла 700 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.