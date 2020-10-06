Началась презентация федерального проекта «Россия глазами детей». Прямая трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, в ходе которой организаторы проекта «Россия глазами детей» обсудят популяризацию знаний об историческом и культурном наследии России, развитие патриотического воспитания среди школьников, а также дадут старт образовательной программе «Россия глазами детей. Посмотрим».

Трансляцию мероприятия ведет сайт iz.ru.

В презентации примут участие:

Никонов Вячеслав Алексеевич, советский и российский историк, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке;

Данилов Александр Анатольевич, советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета издательства «Просвещение»;

Кожевников Михаил Юрьевич, президент группы компаний «Просвещение»;

Джеус Александр Васильевич, директор всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук;

Шамис Евгения Михайловна, основатель «RuGenerations — российская школа Теории поколений», кандидат наук по специальности психолингвистика;

Гуров Сергей Петрович, основатель и автор проекта «Герои», член Совета отцов Москвы.

«Россия глазами детей» — федеральный проект, который будет презентован для подростков и их родителей группой компаний «Просвещение» и проектом «Герои» совместно с ведущими экспертами в сфере образования и науки. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках программы дети смогут погрузиться в атмосферу открытий и познакомиться с историей и традициями страны. Первые три серии посвящены взгляду подростков на Великую Отечественную войну и Победу, память о которой в 2020 году имеет особое значение. Проект призван популяризировать знания об историческом и культурном наследии России, ее природных и географических богатствах, о которых зрителям расскажут сами дети.