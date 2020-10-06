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Центр имени Чумакова начал клинические испытания вакцины от COVID-19

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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Об этом сообщил во вторник, 6 октября, гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, разработчики намерены в ноябре закончить первую и вторую фазы испытаний. Если они пройдут успешно, то специалисты перейдут к третьей фазе.

«Наша вакцина цельновирионная инактивированная. Стоит отметить, что подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные. Это на сегодняшний день наиболее отработанный подход», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

Как он добавил, подобные вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений минимально. Институт по технологии создания цельновирионных вакцин работает уже более 50 лет.

25 сентября Центр имени Чумакoва пoлучил разрешениe Минздравa на клинические испытaния на добровoльцах разрабoтанной им вaкцины. Еще одну вакцину от COVID-19 в России разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа, напоминает «Газета.ру».

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