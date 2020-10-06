Воронежский производитель пакетов модернизируется на 280 млн рублей

Воронежское предприятие, производящее упаковку, намерено расширить производство. Речь идет об ООО «Дельта-пак», работающем в городе Россошь. Руководство планирует вложить 280 млн рублей в модернизацию производства гибкой многослойной упаковки и готовых пакетов.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на Фонд развития моногородов, который входит в структуру госкорпорации «ВЭБ. РФ», большую часть этой суммы, 200 млн рублей, предприятию даст взаймы без процентов «Моногорода.РФ». Соглашение подписали замгендиректора фонда Ольга Макаева и гендиректор ООО «Дельта-пак» Виктор Дорошевский.

Предполагается, что на эти средства будет закуплено оборудование, позволяющее увеличить производство гибкой многослойной упаковки на 25% и готовых пакетов на 50%. Кроме этого предприятие сможет проводить 100-процентный контроль качества упаковки и минимизировать отходы производства. По итогам реализации этого проекта на предприятии появятся 20 новых рабочих мест.