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В Подмосковье врачи вернули возможность видеть пациенту со зрением –45

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В Подмосковье врачи вернули возможность видеть пациенту со зрением –45. Сергей Рыжков попал в больницу с запущенной катарактой и экстремальной близорукостью. Болезнь деформировала форму глаза. От полной слепоты Сергея спасла уникальная операция. Офтальмолог Павел Швец ультразвуком удалил катаракту. Затем пациенту имплантировали искусственный хрусталик. Сегодня мужчина чувствует себя отлично. Как говорят врачи, очки Сергею не понадобятся никогда. Мужчина собирается поменять работу и даже снова жениться.

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